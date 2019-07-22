Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri
Napoli teknik direktörü Carlo Ancelotti, transferinde sona yaklaştıkları Fenerbahçeli Eljif Elmas'la ilgili açıklamalarda bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor!
- Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı
- Michael Frey Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş transfer sözleri! "Yeni isimler de..."
- Fenerbahçe'de Rodrigues ve Muriç antrenmanda...
- Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten flaş Galatasaray sözleri!
- Ortalık karışacak... Fatih Terim 'İlle de o' dedi! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...
- Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.