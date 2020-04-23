Ampute Milli Takımımız'da hedef Avrupa şampiyonluğu!
Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve takım kaptanı Rahmi Özcan, Son Sayfa programına canlı bağlanarak A Spor'a özel açıklamalarda bulundular. İki isim, Polonya'da düzenlenecek olan 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmak istediklerini belirtti.
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