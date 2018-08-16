Alvaro Negredo'nun Lask Linz'e attığı gol
Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, 90+1'de attığı golle skoru 2-1 yaparak Lask Linz karşısında Beşiktaş'a tur biletini getirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ta Ryad Boudebouz radara girdi
- Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar paniği
- Kartal 3'te 3 yaptı! Beşiktaş 1-0 Lask Linz maç sonucu
- Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın dikkat çekenleri...
- Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...
- Fikret Orman'ın gönlündeki 10 numara... Emre Akbaba Beşiktaş'a!
- Beşiktaş Liverpool'un kalecisi Loris Karius ile temasa geçti!
- Kagawa adım adım Beşiktaş'a