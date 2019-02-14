Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e teşekkür

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koç, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattığı için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e teşekkür etti.

Ali Koç'un açıkalamarı şöyle;

Asıl biz Galatasaray'a teşekkür borçluyuz. Serdar Aziz gibi milli bir futbolcuyu aldık. Gelen tüm tekliflere rağmen Fenerbahçe'ye gelmek istemesi. Bonservissiz geldiği için biz teşekkür borçluyuz. Böyle başka oyuncuları varsa seviniriz. Tolga Ciğerci bonservissiz geldi, 1 kuruş maaş ödemedik. Tolga sıhhatine kavuşacaktır. Çok ciddi bir programda. Bir önceki takımında yanlış tedavi görmüştü. Biz yeteneklerine güveniyoruz. Önümüzdeki sezon vefanın karşılığını verecektir. Serdar'ın performansı ortadadır. Bir kez daha Sayın Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyorum."