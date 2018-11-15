Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e cevap!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e cevap: "Hatası çok olan çok konuşur. Çok konuşan da hata yapar."
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