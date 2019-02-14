Ali Koç'tan Fatih Terim'e cevap
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Ali Koç'tan Fatih Terim'e cevap

Ali Koç'tan Fatih Terim'e cevap

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, son dönemdeki hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Trabzonspor maçı sonrası ""Hakemler de insan, onlar da hata yapabilir" şeklinde sözlerini hatırlatılması üzerine, "Fatih Terim'e katılmıyorum. Burada bir kurnazlık yapılıyor." diyerek cevap verdi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
14 Şubat 2019, Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN