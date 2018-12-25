Ali Koç'a flaş tepki: 'Başkanım takım yine otobüsle mi dönecek?'
Videoyu Daralt

Ali Koç'a flaş tepki: 'Başkanım takım yine otobüsle mi dönecek?'

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 17.sırada tamamladı. Bu kötü tablo sarı-lacivertli taraftarların da moralini bozdu. Fenerbahçe ilk yarının son maçında Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından stadyumdan ayrılan Başkan Ali Koç'a, bir taraftar "Başkanım takım yine otobüsle mi dönecek?" diye sordu.

POLİS MÜDAHALE ETTİ
Ali Koç soruyu duymazdan gelirken, orada bulunan polis ekipleri hemen taraftara müdahale etti ve bölgeden uzaklaştırdı.

MANİSA'DAN İSTANBUL'A OTOBÜSLE DÖNMÜŞLERDİ
Fenerbahçe'nin deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olduğu maçtan sonra soyunma odasına inen Ali Koç, takıma ceza vermiş ve kafilenin Manisa'dan İstanbul'a otobüsle döneceğini söylemişti.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
25 Aralık 2018, Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN