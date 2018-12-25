Ali Koç'a flaş tepki: 'Başkanım takım yine otobüsle mi dönecek?'
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 17.sırada tamamladı. Bu kötü tablo sarı-lacivertli taraftarların da moralini bozdu. Fenerbahçe ilk yarının son maçında Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından stadyumdan ayrılan Başkan Ali Koç'a, bir taraftar "Başkanım takım yine otobüsle mi dönecek?" diye sordu.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Ali Koç soruyu duymazdan gelirken, orada bulunan polis ekipleri hemen taraftara müdahale etti ve bölgeden uzaklaştırdı.
MANİSA'DAN İSTANBUL'A OTOBÜSLE DÖNMÜŞLERDİ
Fenerbahçe'nin deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olduğu maçtan sonra soyunma odasına inen Ali Koç, takıma ceza vermiş ve kafilenin Manisa'dan İstanbul'a otobüsle döneceğini söylemişti.
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