Ali Koç, Fabregas için Londra'da
Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Fabregas için Chelsea ile Londra'da görüşüyor.
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