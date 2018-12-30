Ali Koç, Fabregas için Londra'da
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Ali Koç, Fabregas için Londra'da

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Fabregas için Chelsea ile Londra'da görüşüyor.

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30 Aralık 2018, Pazar
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