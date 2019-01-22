Alan Carvalho Aslan oluyor
Galatasaray, Alan Carvalho transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı golcünün kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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