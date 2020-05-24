Ahmet Nur Çebi yeniden mesaide!
Corona virüsünü yenen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün zor günleri atlatması için yoğun mesai harcıyor. Bu arada Beşiktaş'ta bayram öncesi kulüp ve tesis çalışanlarının iki aylık alacaklarının da ödendiği öğrenildi.
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