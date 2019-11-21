Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması!
Galatasaray'ın uzun süredir sakatlığı devam eden dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao ile ilgili bir açıklamada Ahmet Bulut'tan geldi. Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan Bulut, yıldız futbolcunun ne zaman sahalara döneceğini de açıkladı.
Ahmet Bulut'un yaptığı Falcao açıklaması...
"Falcao transfer olmadan önce bir ağrısı vardı ama gayet normal, transfer sürecinde idmana çıkamamıştı. 2-3 hafta sonra yüzde 100 olarak sahalara döner diye düşünüyorum. Kendisi çok üzgün, büyük beklentilerle geldi. Ailesi de mutlu. Çok çabuk dönmek istiyor ve 6-7 saat idman yapıyor. Ben inanıyorum erkenden dönecek. 1 sene daha sözleşmesi vardı, buradan daha fazla para alıyordu Monaco'da. Şampiyonlar Ligi ve taraftar için geldi. Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Süper Lig'in 3 yıldızı Galatasaray'a
- İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçı ilk 11'leri
- Sezon başında gelmişti... Galatasaray'dan son dakika fesih kararı!
- Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!
- Gaziantep FK-Galatasaray maç sonu açıklamaları!
- 2019'da 4 büyüklerin yakından takip ettiği süper yetenekler
- İspanya'daki Falcao'dan haber geldi! Sahalara döneceği tarih belli oldu | Son dakika Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe istiyordu Galatasaray bitiriyor!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.