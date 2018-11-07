Ahmet Ağaoğlu: Burak kararını oy birliğiyle aldık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son dönemde yaşanan olaylarla ilgili TRT'ye açıklamalar yaptı.

Burak Yılmaz'ın taraftarla yaşadığı diyalogu doğru bulmadığını söyleyen Ağaoğlu, golcü oyuncu ile ilgili kulübün aldığı kararı da değerlendirdi.

Yaşananlarla ilgili konuşan Ağaoğlu, "Görüntü olarak bize, kulübümüze yakışmayan, Burak'a yakıştıramadığım, hoş olmayan, sebepsiz yere gündem yaratan bir krize dönüşen olay." dedi.

Ağaoğlu, oyuncuya verilen ceza ile ilgili de "Yönetim kararını eleştiren, hafif bulan, ağır bulan var. Trabzonspor'un başına geldiğiniz zaman kişilerin doğruları ikinci planda kalır. Kulübün doğrusu ve menfaati daha önemlidir, sizin doğrularınızla çelişse bile. Alınan karar bazılarını mutsuz, bazılarını mutlu edecek tabii ki. Herkes aynı gözle bakıp aynı reaksiyonu gösteremediği için doğal. Genel olarak birleştik kararda, oy birliği ile alınan bir karar. Biz böyle düşündük ama sizin kararınızın arkasındayız dediler." şeklinde konuştu.

"Menajeri aracılığıyla görüştüm Burak'la"

"Ben de onların aldığı kararın paralelinde bir karar aldım. Menajeri aracılığıyla görüştüm Burak'la. Burak, 'Ben çok üzgünüm, olmaması ve yapılmaması gereken bir şeydi, kazanma hırsı, enerjisi veya siniriyle öyle bir tepki gösterdim, her karara saygılıyım' dedi. Bu sıkıntının çözümü noktasında taraflar sağduyu gösterdi. Kulübe ve kulübün menfaatlerine karşı gösterilen bir sağduyudur bu."