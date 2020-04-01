Adnan Dalgakıran: Süper Lig'in devam etmesi zor
Beşiktaş İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerin devam etmesinin zor olduğunu söyledi.
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