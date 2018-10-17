Adem Ljajic antrenmanı yarıda bıraktı
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, bugün U21 takımıyla oynanan hazırlık maçında ağrı hissettiği için mücadeleyi yarıda bıraktı.
Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlanan ve sağ kasık adelesinde yırtık çıkan Adem Ljajic, kendisine uygulanan tedaviye hızlı cevap vermiş ve dün takımla çalışmalara başlamıştı.
Sırp futbolcu, bugün U21 takımıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında görev alırken, sakatlık bölgesinde ağrı hissedince oyundan çıkmak istediğini kenar yönetime iletti ve mücadeleyi tamamlayamadan kenara alındı.
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Göztepe karşılaşmasında en azından kadroya alınması beklenen Ljajic'in, bu gelişme sonrası yeniden tetkikleri yapılacak ve durumuna göre karar verilecek.
Ancak edinilen ilk bilgiye göre, Ljajic'in daha sonraki haftalar düşünülerek riske edilmemesi ve Göztepe maçında kadroda yer almaması bekleniyor.
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