Adebayor yeni takımını duyurdu
Süper Lig'de son olarak Kayserispor'da forma giyen Emmanuel Adebayor, Paraguay Ligi ekiplerinden Club Olimpia'ya transfer oldu. Transferini sosyal medyada paylaştığı videoyla duyuran 35 yaşındaki Togolu golcü, "Merhaba, ben Adebayor. Yakında Olimpia'da görüşürüz" ifadelerini kullandı.
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