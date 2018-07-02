Abdurrahim Albayraktan Trezeguet açıklaması
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mahmoud Trezeguet, hakkında kulüpten açıklama geldi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet'in Galatasaray'ın gündeminde olmadığını söyledi.
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