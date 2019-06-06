Abdurrahim Albayrak: Şampiyonluğun en büyük adayı yine biziz
Galatasaray İkinci Başkanı ?Abdurrahim Albayrak, gelecek sezon ?Fenerbahçe'nin de şampiyonluk yarışında olacağını söyledİ. Albayrak, yapacakları transferlerle yine kupayı kazanacaklarını belirtti.
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