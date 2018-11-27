Abdurrahim Albayrak: ''Kazanmaya gidiyoruz''
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5'inci haftasında karşılaşacağı Lokomotiv Moskova maçı için Rusya'ya gitti.Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla bugün saat 11.00'de Moskova'ya hareket eden Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda bu akşam yapacak. Öncesinde ise teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.
Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yolculuk öncesinde ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Albayrak, "Lokomotiv Moskova maçı hem bizim için, hem de Türk futbolu için çok önemli. Kazanmaya gidiyoruz. Türkiye'de cezalı olan futbolcularımız oynayacaklardır. Yine eksiklerimiz, sakatlarımız var. Ama Allah'ın izniyle Türkiye'ye iyi bir skorla döneceğimize bütün kalbimle inanıyorum. Yarın akşam bu güzel maçın galibi biz olur, Türkiye'ye galibiyetle döner ve yolumuza devam ederiz" diye konuştu.
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