Abdullah Ercan: Galatasaray taraftarı futbolu bilen taraftardır
Teknik Direktör Abdullah Ercan, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Ercan, "Galatasaray taraftarı futbolu bilen taraftardır" yorumunu yaptı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Eljif Elmas'a nazar değdi!
- Mete İkiz'den UEFA açıklaması!
- Galatasaraylı futbolcunun menajeri tutuklandı
- Devre arasında dünya yıldızları Galatasaray'a geliyor
- Donk'tan Fatih Terim'e mesaj!
- Dört büyükler ve Avrupa devlerinin forma göğüs sponsorluğu gelirleri
- Ozan Kabak için büyük övgü
- Bafetimbi Gomis’in parasının yarısı Portekiz'de kaldı!