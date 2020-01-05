Abdullah Avcı'dan yönetimi rahatlatan rapor
Devre arası transfer döneminde bütçeyi düşünmek zorunda olan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuyla rahat bir nefes aldı.
TFF'nin harcama limitlerini açıklamasının ardından transfere kaynak arayan Beşiktaş'ın imdadına Abdullah Avcı yetişti.
Siyah beyazlı yönetimle bir araya gelen deneyimli çalıştırıcının, "Hiç merak etmeyin, önce kulübün şartları gelir. Transfer yapılıp da kulüp zor durumda kalacaksa buna izin vermem. Ben transfer yapılmayacakmış gibi hareket edeceğim. İkinci yarıya da elimdeki kadro ile çıkarım" dediği öğrenildi.
Görüşmede tek sıkıntısının golcü eksikliği olduğunu vurgulayan Avcı'nın, "İlk yarıda zaman zaman, özellikle Burak Yılmaz'ın sakatlığı döneminde golcü problemleri yaşadık. Ancak bunu belirli bir ölçüde kadromuzdan çözdük. İkinci devrede de yaşayacağımız sorunları yine kadromuzdaki futbolculardan çözeriz" ifadelerini kullandığı belirtildi..
Yönetimin oyuncu satıp, ardından transfer yapılması teklifine olumlu yaklaşan 56 yaşındaki teknik adamın "Eğer oyuncu satılarak istediğimiz transferler yapılacaksa ben buna da kabulüm. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Yönetimin, camianın duygularını çok iyi biliyorum. Bize düşen elimizdeki kadroyla en iyi mücadeleyi vermek" diye konuştuğu bildirildi.
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