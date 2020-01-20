Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Düzenlenen basın toplantısına katılan Avcı, "İç sahada kaybetmek ve özellikle ikinci yarıya bu şekilde başlamak iyi ve şık olmadı. Aklı bir tarafa bırakıp duyguların çok ön plana çıktığı bir maçı kaybettik. Bundan sonraki süreci daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. Taraftarların coşkusu, bazen oyuncuların duygularının önüne geçti. Çok hatalı yediğimiz bir gol sonrasında dönme isteğimiz oldu ama hep duygularımız devrede oldu. Attığımız gol, organizasyon golü değil. Arkadan, 60 metreden final pası, yaş ortalamamız yüksek ve rakip daha genç, bu oyuna dayanamazsınız" dedi.



"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE AYAKTA KALMAK GEREKİYOR"



Hes Kablo Kayserispor maçından sonra taraftarların kendisine destek vermesi ancak Demir Grup Sivasspor maçının ardından istifa tezahüratları yapılmasının hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş taraftarı duygusunu, tutkusunu net belli ediyor. Geldiğimden beri yaşıyorum. Dalgalanmaları 6 hafta üst üste kazandığımda da yaşadım. Mevcuttakilerle en iyi performansı almaya çalışıyorum, bundan sonraki süreçte de aynı olacaktır. Taraftarın coşkusu bazen oyunda etkin olabiliyor, erken hareket etmede. Teknik adamlar, dünyanın her yerinde bunları yaşar. Sahanın içinde daha iyisini nasıl yapabilirim onun üzerine çalışıyorum. İki duyguyu da Beşiktaş taraftarı bana yaşattı. Sağlıklı bir şekilde ayakta kalmak gerekiyor. Ertesi gün yeni bir hayat başladığında kendimi toparlamam gerekiyor."



"VAZGEÇMEDEN DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"



Demir Grup Sivasspor'a karşı alınan mağlubiyetin ardından vazgeçmeden devam etmek zorunda olduklarının altını çizen Avcı, "O kaybediyor, bu kaybediyor. Olumsuz düşünmeden çıkış noktaları bularak devam etmek zorundasın, dünyanın sonu değil" değerlendirmesinde bulundu.



Avcı, Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyonla ilgili soruya "Verilebilir gördüm, en azından VAR'a gidilebilir diye gördüm. Frikik kazandığımız N'Koudou'nun pozisyonla birebirdi" yanıtını verdi.



Saha dışı sıkıntıların olup olmadığının sorulması üzerine Avcı, "Mevcut ne yazıkki bu, en iyisini yapmaya çalışacağız. Ekonomik anlamda yönetim geldiğinden itibaren bir şeyler yapıyor, uygulamaya çalışıyor" şeklinde konuştu.



"GUILHERME'DEN DAHA FARKLI PROFİLDE BİR OYUNCU İSTİYORDUK"



Transfer istemediği yönündeki haberleri yalanlayan Abdullah Avcı, şöyle konuştu: "Bundan sonraki planlama, gidişata göre olacak. Kısa vadedeki süreç daha belirleyici olacak. Ligde 18'inci hafta oynandı. Altyapıdan 6-8 ortalama oyuncu geliyor, gidiyor. Yarışırken alacağın sonuçlarla planlamanın üzerinden gidebilir misin transfer yapacak mıyız onu bilmiyorum. Alacağımız kararları hep beraber uygulamada göreceğiz. Transfer istemediğim yönündeki haberler tamamen yalan. Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda hareket eden biriyim. Guilherme gelseydi 14 yabancımız olacaktı, bonservis parası olacaktı. Son bir senede Malatya'da oynamış. Daha farklı oyuncu profili istiyorduk. Çalışmalarımız devam ediyor, pozisyon olarak tespit ettiğim oyuncular var."