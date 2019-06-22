Abdullah Avcı kadrosuna güveniyor | Video haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kadrodaki futbolcularla Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabileceklerine inanıyor.
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