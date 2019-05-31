Abdullah Avcı gitti Okan Buruk geldi
Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile anlaşmaya vardı.
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