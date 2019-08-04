Abdülkadir Ömür’den Yusuf Yazıcı’ya duygusal veda: Gitme dur! - Son dakika Trabzonspor videoları - Fotomaç
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Abdülkadir Ömür’den Yusuf Yazıcı’ya duygusal veda: Gitme dur!

Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı için Instagram'dan bir veda mesajı yayımladı. Abdülkadir Ömür'ün "Git" şarkısıyla yayınladığı video ise Trabzonspor taraftarını duygulandırdı.

Lille'e transfer olan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo mavililere veda etmişti.

Bordo mavililerin orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı için Instagram'dan bir veda mesajı yayımladı.

Abdülkadir Parmak açıklamasında, "Seninle oynamak büyük keyifti kardeşim. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Çıktığın bu yolda çok başarılı olacağına eminim. Bizi çok iyi temsil edeceğini biliyorum. Sana güvenim sonsuz ve her daim arkandayım. İnşallah ilerde tekrar oynamak nasip olur. Allah yolunu açık etsin. Sen bizim gururumuzsun. Hoşçakal Raket" ifadelerine yer verdi.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ABİCİM"

Abdülkadir Ömür ise paylaşımında; "Seninle geçirdiğim 4 yıl boyunca gerek saha içi gerek saha dışı her şey için teşekkür ederim abicim. Senine oynamak benim için büyük zevk ve mutluluk vericiydi. Söz vermiştik bir gün aynı anda Trabzonspor forması giymeye. Hayalimizi gerçekleştirdik, şimdi daha büyük hayallerin için ayrılıyoruz. Allah yardımcın olsun abi" ifadelerini kullandı.

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04 Ağustos 2019 , Pazar
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