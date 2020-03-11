Abdülkadir Ömür: 6 ay sonra ilk 11'de maça çıktım
Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer zorlu deplasmandan Novak, Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-1 galip ayrıldı.
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, karşılaşma sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu. Ömür, "İyi oynadık. Galibiyetle dönmekten mutluyum. 6 ay sonra ilk 11'de maça çıktım. Elimden geldiğince mücadele ettim. Başakşehir maçında da galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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