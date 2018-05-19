A Spor muhabiri Evren Yavuz: "Fenerbahçe'de şampiyonluk hazırlığı yok"

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor. Şampiyonluk yolunda Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in puan kayıplarını bekleyecek olan sarı lacivertli ekip, Konyaspor'u geçerek ipi göğüslemek istiyor. Zorlu karşılaşama öncesi A Spor muhabiri Evren Yavuz son gelişmeleri aktardı... İşte detaylar...