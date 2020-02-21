4 büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.
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