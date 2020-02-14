12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
Eurobasket 2021 elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hollanda ve İsveç ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Aday kadroda Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin de yer aldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Nando De Colo ilk maçında kariyer rekoru kırdı! "Lebron getir götürünü yapar"
- Spor dünyası tatili nasıl geçiriyor?
- Obradovic'in küfrüne Ergin Ataman'dan yorum geldi!
- Spor camiası yasa boğuldu! İşte Kobe Bryant paylaşımları...
- Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler...
- Shane Larkin sosyal medyayı salladı! İşte birbirinden ilginç isim önerileri...
- NBA dediğin böyle izlenir!
- Cedi Osman'lı Cavaliers Warriors'a kaybetti (Maçtan fotoğraflar)
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.