Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Halkbank yara aldı

Halkbank yara aldı

Başkent temsilcisi, evinde Gaziantep Gençlikspor’a karar setinde 3-2 yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve büyük bir sürprize imza attı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
Halkbank yara aldı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasının en dikkat çeken mücadelesinde başkent temsilcisi Halkbank, evinde ağırladığı Gaziantep Gençlikspor karşısında beklenmedik bir yenilgi aldı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan ve tam 138 dakika süren nefes kesen karşılaşma, karar setinde 15-11 sona ererken Gaziantep Gençlikspor sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Bu sonuçla Halkbank ligdeki ilk mağlubiyetini alarak zirve yarışında çok kritik iki puan bıraktı.
