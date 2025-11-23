Halkbank yara aldı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasının en dikkat çeken mücadelesinde başkent temsilcisi Halkbank, evinde ağırladığı Gaziantep Gençlikspor karşısında beklenmedik bir yenilgi aldı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan ve tam 138 dakika süren nefes kesen karşılaşma, karar setinde 15-11 sona ererken Gaziantep Gençlikspor sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Bu sonuçla Halkbank ligdeki ilk mağlubiyetini alarak zirve yarışında çok kritik iki puan bıraktı.