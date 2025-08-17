Eskişehir’de şampiyonlar belli

Eskişehir'de düzenlenen '7. Türkiye Voleybol Şampiyonası'nın şampiyonu Muş ve İstanbul takımları oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş birliğinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Voleybol Şampiyonası düzenlendi. Şehit Anıl Gül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakan Muş il takımı şampiyonluğa ulaşmasını bildi. Kızlar kategorisinde ise büyük bir başarıya imza atan İstanbul takımı altın madalyanın sahibi olarak birinciliği aldı.