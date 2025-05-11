Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği (WEVCA) Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, Avrupa'daki kadın voleybol standartlarını daha yukarı çekmeye çalıştıklarını söyledi. WEVCA'NIN hedeflerini ve Türk voleybolunun yaşadığı ilerlemeyi anlatan Karamercan şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de özellikle kadın voleybolu çok hızlı zirveye tırmanıyor. Gerek Avrupa gerek dünya voleybolunda şampiyonluklar kulüpler ve milli takımlar düzeyinde geldiği için kızlarımız inanılmaz bir ilgiyle voleybola hücum ediyor.

TVF'Yİ KUTLAMAK LAZIM

Avrupa'da en önde gelen 12 kulüp bir araya gelerek Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliğini kurduk. Böylelikle Avrupa'daki kadın voleybol standardını daha yukarı çekip, buradaki pastanın genişletilmesi, pastadan kulüplerin daha fazla pay alabilmeleri için o ortamı oluşturmak istiyoruz. Biz voleybol ülkesiyiz. WEVCA, İstanbul'da kuruldu. Voleybol federasyonumuzu da kutlamak gerekiyor. Avrupa ve dünyadaki çok büyük organizasyonlar Türkiye'de yapılıyor. Başarılı bir dönemden geçiyoruz. Bunun yansımalarını Türkiye olarak göreceğiz."

ALTYAPIYA ÖNEM VERİYORUZ

Erdal Karamercan, Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrılan önemli isimlerin yerine yeni oyuncuların geleceğini ve altyapıdan A takıma genç isimleri kazandırmak istediklerini söyledi. Gidenlerin yerini dolduracaklarını belirten Karamercan, "Altyapımız son derece güçlü. Altyapımızdan oyuncularımızı daha yükseklere taşımak en büyük hedefimiz. Yeni salonumuz kuruldu. Salonda çok modern, çok çağdaş üniteler var. Yeni gelecek oyuncuların da önümüzdeki dönemin önemli oyuncuları olacağını düşünmemiz gerekir" dedi.