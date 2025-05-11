Kimseden korkmuyoruz

Polonya'da düzenlenecek olan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Radostin Stoychev, iddialı konuştu. 9. kez dörtlü final oynayacağını belirten Stoychev, kimseden korkmadıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Teknik ekibin, kulübün, oyuncuların ve eski koçun büyük emeği var. Ben de final kısmında katkı sağlamaktan onur duyuyorum. 9. kez olmasına rağmen her zaman ilk sefermiş gibi heyecanlı ve tutkulu bir şekilde gidiyorum. BURAYA geleli 3 hafta oldu potansiyeli yüksek bir ekibiz. Geldiğimde maalesef 5 oyuncumuz sakattı. Eksik bir şekilde hazırlanmamız gerekti. Bir ayımız daha olsaydı bu takımın potansiyel seviyesine gelebilirdik. Ama ne olursa olsun biz savaşmaya hazır gidiyoruz. Hiç kimseden ve takımdan korkumuz olmadan mücadele edeceğiz. Polonya'ya yüksek bir motivasyonla gidiyoruz. Perugia favori olarak gözüküyor olabilir ama biz mücadeleye hazırız. Polonya takımları da aynı şekilde iyi seviyede tecrübeli oyunculara sahip."

RAKİPLERİ TANIYORUZ

Halkbank'ın yıldız isimlerinden Micah Ma, dörtlü finaldeki her takımın iyi oyunculara sahip olduğunu söyledi. Herkesin birbirini iyi tanıdığını belirten Ma, "Rakiplerimiz kendilerine güveniyorlar. Eminim ki bizim için büyük bir mücadele olacak. Elimizden geldiğince hazırlanmaya devam ediyoruz. Perugia'ya karşı daha önce grup maçı oynadık. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Onlar da bizim nasıl oynadığımızı biliyor" dedi.