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Filede derbi heyecanı
Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıf- Bank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında bugün karşılaşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak maç bugün saat 20.00'da başlayacak. Eczacıbaşı smaçörü Hande Baladın, "Lig etabının son maçına kazanmak için çıkıp, normal sezonu en iyi şekilde bitirmek için mücadele edeceğiz" dedi.
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