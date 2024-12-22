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Haberler Voleybol Lider Ziraat ve Fener

Lider Ziraat ve Fener

Efeler Ligi’nde ilk yarıda son sözü Ziraat Bankkart söyledi. Halk Bankası ise müthiş maçlara imza attı lideri yakın takibe aldı. Sultanlar Ligi’nin ilk yarısına F. Bahçe Medicana damgasını vurdu. Eczacıbaşı ve Vakıfbank gibi ünlü takımların önünde ligi lider bitirdi

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Lider Ziraat ve Fener

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk yarısını Ziraat Bankkart, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını ise Fenerbahçe Medicana zirvede tamamladı. Efeler Ligi'nde 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 31 puan toplayan Ziraat Bankkart, liderlik koltuğuna oturdu. Bir diğer başkent ekibi Halkbank ise Ziraat Bankkart'ı 3 puan geriden takip etti. Mavi-beyazlılar sezonun ilk yarısını uzun süre lider götürmesine ve iyi bir performans sergilemesine rağmen liderliği Ziraat Bankart'a kaptırdı.

İKİNCİ YARI OCAK'TA BAŞLAYACAK

Vodafone Sultanlar Ligi'nde de Fenerbahçe Medicana, 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 35 puana ulaştı ve devre arasına Eczacıbaşı Dynavit'in 2 puan önünde lider girdi. Sezonun ikinci yarısı Efeler Ligi'nde 4 Ocak 2025, Sultanlar Ligi'nde ise 5 Ocak 2025'te başlayacak. Sarı Lacivertliler ligin ilk yarısında harika bir oyun ortaya koydu ve hak ettiği yere sultanların tahtına oturdu. Bir kulüp takımı olarak diğer ünlü banka ve holding takımlarını geride bırakması ise dikkat çekti.

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