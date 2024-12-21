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Haberler Voleybol Sultanlara şahin gözü

Sultanlara şahin gözü

Sultanlar Ligi’nin kalan maçlarında ve play-off etabında 5.5G destekli ‘şahin gözü’ kullanılacak. Sultanlar Ligi, böyle bir uygulamaya ev sahipliği yapan Avrupa’daki ilk voleybol ligi olacak

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Sultanlara şahin gözü

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru ve Sultanlar Ligi isim sponsoru Vodafone, 5.5G destekli Şahin Gözü sistemini 2024-25 sezonunda Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak normal sezon maçlarında ve play-off 1-4 etabı maçlarında kullanacak. Şahin Gözü, bu uzunlukta bir sezona sahip olan ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanılmış olacak. Vodafone Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya ev sahipliği yapan Avrupa'daki ilk lig olacak.

BURHAN FELEK'TEKİ MAÇLARDA

Şahin Gözü uygulamasının tanıtım toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı maçlarında uygulamaya başladığımız Vodafone 5.5G destekli Şahin Gözü sistemindeki servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi istatistiklerini yeni sezonda sadece play-off maçlarında değil, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maçlarda da kullanacağız" açıklamasını yaptı.

10 KAMERAYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Şahin Gözü, servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli sürelerinin ölçümlerini salona yerleştirilen 10 kamerayla gerçekleştiriyor. Kamera görüntüleri; sistemin özel yazılımında işlenerek veri haline getiriliyor.

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