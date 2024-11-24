Ne de olsa Efeler'in lideri

Halkbank, Efeler Ligi'nin 9. haftasında İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. 1 saat 18 dakikada Halkbank'ın zaferiyle sonnuçlanan karşılaşmada mavi-beyazlılar, ilk seti 25-18 kazandı. 26 dakika süren ikinci sette de oyun üstünlüğünü sürdüren Halkbank, özellikle Bradley Gunter ve Marek Sotola'nın etkili hücumlarıyla rakibi karşısında 25-17'yle 2-0 öne geçmeyi başardı.

3. SETTE BÜYÜK ÇEKİŞME

Karşılaşmanın 3. setinde ise büyük bir çekişme yaşandı. Karşılıklı sayılarla geçilen set 27 dakika sürerken, Halkbank 26-24'lük sonuçla maçtan 3-0 galip ayrılmasını bildi. Halkbank'ta 30 yaşındaki 1.98 boyundaki Kanadalı pasör çaprazı Gunter 19, 25 yaşındaki 2.06 boyundaki Çekyalı smaçör Sotola ise 15 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu. Halkbank, 8. galibiyetini kazanıp liderliğini sürdürdü.