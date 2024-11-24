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Haberler Voleybol Ne de olsa Efeler'in lideri

Ne de olsa Efeler'in lideri

Halkbank, İstanbul Gençlikspor'a set vermedi. SMS Grup Efeler Ligi’nde Halkbank, deplasmanda İstanbul Gençlikspor’u 3-0’la geçip liderliğini sürdürdü. Başkent ekibinde Gunter 19, Sotola da 15 sayıyla yıldızlaştı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Ne de olsa Efeler'in lideri

Halkbank, Efeler Ligi'nin 9. haftasında İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. 1 saat 18 dakikada Halkbank'ın zaferiyle sonnuçlanan karşılaşmada mavi-beyazlılar, ilk seti 25-18 kazandı. 26 dakika süren ikinci sette de oyun üstünlüğünü sürdüren Halkbank, özellikle Bradley Gunter ve Marek Sotola'nın etkili hücumlarıyla rakibi karşısında 25-17'yle 2-0 öne geçmeyi başardı.

3. SETTE BÜYÜK ÇEKİŞME

Karşılaşmanın 3. setinde ise büyük bir çekişme yaşandı. Karşılıklı sayılarla geçilen set 27 dakika sürerken, Halkbank 26-24'lük sonuçla maçtan 3-0 galip ayrılmasını bildi. Halkbank'ta 30 yaşındaki 1.98 boyundaki Kanadalı pasör çaprazı Gunter 19, 25 yaşındaki 2.06 boyundaki Çekyalı smaçör Sotola ise 15 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu. Halkbank, 8. galibiyetini kazanıp liderliğini sürdürdü.

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