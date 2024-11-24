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Haberler Voleybol Akif Üstündağ konsey başkanı

Akif Üstündağ konsey başkanı

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Voleybol Konsey Başkanı oldu

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Akif Üstündağ konsey başkanı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Voleybol Konsey Başkanı oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Mehmet Akif Üstündağ, uluslararası arenada büyük bir onur olarak görülen bu önemli görevi 2024-2028 yılları arasında sürdürecek ve dünya voleyboluna liderlik edecek. FIVB kurullarında yer alacak diğer Türk isimler şunlar: Voleybol konseyi uzmanı: Nilüfer Başak Shimonsky, Finans komisyonu üyesi: Orkun Özel, Hukuk komisyonu üyesi: Çiğdem Dilek, Sağlık komisyonu üyesi: Prof. Dr. Yusuf Erdem, Kitlesel katılım ve kar voleybolu komisyonu üyesi: Oğuz Değirmenci, Voleybol ligleri ve kulüpleri konseyi üyeliği: Türkiye.

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