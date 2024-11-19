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Haberler Voleybol Kız cocuklarına ışık tutacağız

Kız cocuklarına ışık tutacağız

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın milli oyuncusu Zehra Güneş arasında iş birliği anlaşması gerçekleştirildi

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 06:50
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Kız cocuklarına ışık tutacağız

Ferıye'de düzenlenen imza törenine Zehra Güneş'in yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan katıldı. Anlaşmadan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyleyen Zehra Güneş, "Bu iş sayesinde çocukların hayatını değiştirmek istiyorum. Çocukların haklarını koruyacağım için mutluyum. Sizlerin aracılığıyla çocukların daha yaşanabilir bir dünyada olmalarını istiyorum. UNICEF'in yardımıyla her çocuğa dokunabiliriz. Kız çocukları demek, güçlü yarınlar demek. UNICEF ile birlikte her kız çocuğunun yoluna ışık tutacağız" ifadelerini kullandı.

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