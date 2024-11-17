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Haberler Voleybol Filede İzmir derbisi

Filede İzmir derbisi

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda yenilgisi bulunmayan Karşıyaka ve Göztepe Voleybol, bugün karşı karşı ya gelecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Filede İzmir derbisi

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yeşil-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma TVF Voleybol TV Youtube, internet üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın biletleri 100 TL'den satışa sunulurken sınırlı sayıda öğrenci bileti ise ücretsiz olarak dağıtılacak. Göztepe taraftarı ise güvelik gerekçesiyle salona alınmayacak.

IKI TESTIDEN BIRI KIRILACAK

Sezon başından bu yana namağlup ilerleyen iki takımdan Göztepe, tüm rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek 21 puanla liderlik koltuğunda otururken, Karşıyaka ise elde ettiği 7 galibiyetten 3'ünü 3-0, 2'sini 3-1 ve 2'sini de 3-2'lik skorlarla kazanarak 19 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu derbiyle birlikte iki takımdan birisi sezonun ilk mağlubiyetini almış olacak.

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