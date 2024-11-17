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Haberler Voleybol Beşiktaş’ın nefesi yetmedi

Beşiktaş’ın nefesi yetmedi

Kuzey Boru deplasmanına çıkan Beşiktaş, kötü başladığı maçta geç açıldı ama sonunun getiremedi. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, durumu 2-1 yapmalarına rağmen mücadeleyi 3-1 kaybettiler.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş’ın nefesi yetmedi

Kuzey Boru deplasmanına çıkan Beşiktaş, kötü başladığı maçta geç açıldı ama sonunun getiremedi. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, durumu 2-1 yapmalarına rağmen mücadeleyi 3-1 kaybettiler.

BAHÇELİEVLER VET VERMEDİ: 3-0

BAHÇELIEVLER Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi. Bahçelievler Belediyespor bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor ise 9. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

AYDIN KARAR SETİNDE KAZANDI

AYDIN Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda ligin yeni ekibi Aras Kargo ile karşı karşıya geldi. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi Salonunda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

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