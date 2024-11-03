Fener'de seri sonu

Vakıfbank ile Fenerbahçe Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geldi. Nefes kesen derbide Vakıfbank rakibini 3-2 yenmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte bu maça kadar yenilgi yüzü görmeyen ve rakiplerine set vermeyen Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı. Vakıfbank ise ligde çıktığı 7. maçta 6. galibiyetini elde etti. İlk seti ve 3. seti 25-23, 25-17 Fenerbahçe 2. seti ve 4. seti 14-25, 23-25 skorlarla Vakıfbank kazandı. Son karar seti de 15-10 sarı-siyahlılar lehine sona erdi.

MELISSA VARGAS ŞOKU YAŞANDI

Fenerbahçe'nin yıldız voleybolcusu Melissa Vargas ise karşılaşmada forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekip Vargas'ın Galatasaray Daikin karşılaşması sonrası sağ diz bölgesinde yaşadığı ağrı sebebiyle yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ diz bölgesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedbir amaçlı karşılaşmada oynamayacağını açıklamıştı.