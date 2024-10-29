  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Voleybol

Fenerbahçe Medicana 3-0 Galatasaray Daikin | MAÇ SONUCU - ÖZET (Sultanlar Ligi)

Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Daikin, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Filedeki derbinin kazananı Fenerbahçe (3-0) oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 18:54 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 19:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Medicana 3-0 Galatasaray Daikin | MAÇ SONUCU - ÖZET (Sultanlar Ligi)

Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Daikin, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Filedeki derbinin kazananı Fenerbahçe (3-0) oldu.

Fenerbahçe Medicana, 6'da 6 yaptı. Sarı kırmızılılar ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

1. Set Sonucu: Fenerbahçe Medicana 25-21 Galatasaray Daikin

2. Set Sonucu: Fenerbahçe Medicana 25-16 Galatasaray Daikin

3. Set Sonucu: Fenerbahçe Medicana 25-18 Galatasaray Daikin

MAÇA YOĞUN İLGİ VARDI

Konyaspor farklı turladı!
Reklam
DİĞER
Rüzgarlı Tepe’nin Halil’i Gökberk Yıldırım anlattı: Çok büyük bir itirafım var…
Külliye'de 29 Ekim Özel Programı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
G.Saraylıların sevgilisi ocak ayında geri dönüyor!
F.Bahçe'ye Antony müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı! F.Bahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı! 18:45
Mehmet Topal kupada da hız kesmedi Mehmet Topal kupada da hız kesmedi 18:27
Filedeki derbinin kazananı F.Bahçe! Filedeki derbinin kazananı F.Bahçe! 18:06
23 Elazığ FK - TÜMOSAN Konyaspor | CANLI 23 Elazığ FK - TÜMOSAN Konyaspor | CANLI 17:09
F.Bahçe'ye Antony müjdesi! F.Bahçe'ye Antony müjdesi! 16:37
Montella'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü Montella'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü 15:39
Daha Eski
Trabzonspor’da F.Bahçe mesaisi Trabzonspor’da F.Bahçe mesaisi 15:38
Trabzonspor'da F.Bahçe maçının biletleri satışa çıktı Trabzonspor'da F.Bahçe maçının biletleri satışa çıktı 15:36
Beşiktaş'tan derbi sonrası flaş açıklama! Beşiktaş'tan derbi sonrası flaş açıklama! 15:35
Olimpiyat'ta kazanan Karagümrük! Olimpiyat'ta kazanan Karagümrük! 14:02
52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor maçı detayları! 52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor maçı detayları! 13:45
G.Saraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi G.Saraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi 13:41