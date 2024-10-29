Fenerbahçe Medicana 3-0 Galatasaray Daikin | MAÇ SONUCU - ÖZET (Sultanlar Ligi)

Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Daikin, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Filedeki derbinin kazananı Fenerbahçe (3-0) oldu.

Fenerbahçe Medicana, 6'da 6 yaptı. Sarı kırmızılılar ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

1. Set Sonucu: Fenerbahçe Medicana 25-21 Galatasaray Daikin

🏐 İlk seti 25-21 kazanan sarı lacivertliler, derbide öne geçiyor. pic.twitter.com/dtOtxj20UO — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 29, 2024

2. Set Sonucu: Fenerbahçe Medicana 25-16 Galatasaray Daikin

🏐 Fenerbahçe Medicana, derbide durumu 2-0'a getiriyor. pic.twitter.com/sUDjTruaKM — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 29, 2024

3. Set Sonucu: Fenerbahçe Medicana 25-18 Galatasaray Daikin

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