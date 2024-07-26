Filenin Sultanları'nda Tuğba Şenoğlu kadrodan çıkarıldı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Londra 2012 ve Tokyo 2020'nin ardından Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele etmeye hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda son dakika değişikliğe gidildi.
TUĞBA YERİNE İLKİN KADROYA ALINDI
Sakatlığı nedeniyle 12+1 kişilik kadroya dahil edilmeyen Galatasaray sporcusu İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu İvegin'in yerine kadroya alındı.
Takvim'in derlediği habere göre, milli takımın Paris'teki son antrenmanında yer alan Tuğba Şenoğlu, kadrodan çıkartıldığını öğrenince büyük şok yaşadı.