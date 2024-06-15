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ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Filenin Sultanları maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Milletler Ligi

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta maçında Çin ile kozlarını paylaşacak. Son olarak Dominik Cumhuriyeti galibiyeti alan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'mız, Çin'i de yenmek ve yükselişi sürdürmek istiyor. TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanan müsabaka heyecanla bekleniyor. Mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Çin - Türkiye voleybol maçının CANLI yayını haberimizde...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 15:31 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 15:31
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ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Filenin Sultanları maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, üçüncü etabındaki üçüncü maçında Çin ile karşı karşıya geliyor. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta namağlup ilerlemek istiyor.

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Çin - Türkiye maçı 15 Haziran Cumartesi günü saat 15:30'da başladı. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)

16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)

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