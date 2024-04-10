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İlk raund Fener'in

Sultanlar Ligi’nde şampiyonu belirleyecek final serisinin ilk karşılaşmasında F.Bahçe, Eczacıbaşı’ya tek set verdi

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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İlk raund Fener'in

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun en büyüğünü belirleyecek final serisine F.Bahçe Opet galibiyetle başladı: 3-1. Sarı Melekler; Vargas, De Souza, Fedorevtseva ve Eda'nın etkili oyunuyla Eczacıbaşı Dynavit'e sadece tek set verdi. 130 dakika süren mücadelede Eczacıbaşı'da Boskovic, Hande ve Stevanovic'in çabaları yenilgiyi önleyemedi. 3 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı 13 Nisan Cumartesi oynanacak. Öte yandan 3.-4.'lük serisinin ilk maçında THY'nı 3-0 mağlup eden Vakıfbank, 1-0 öne geçti.

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