İlk raund Fener'in

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun en büyüğünü belirleyecek final serisine F.Bahçe Opet galibiyetle başladı: 3-1. Sarı Melekler; Vargas, De Souza, Fedorevtseva ve Eda'nın etkili oyunuyla Eczacıbaşı Dynavit'e sadece tek set verdi. 130 dakika süren mücadelede Eczacıbaşı'da Boskovic, Hande ve Stevanovic'in çabaları yenilgiyi önleyemedi. 3 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı 13 Nisan Cumartesi oynanacak. Öte yandan 3.-4.'lük serisinin ilk maçında THY'nı 3-0 mağlup eden Vakıfbank, 1-0 öne geçti.