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Dünyanın incileri

Hem Vakıfbank hem Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Takımlarımız bugün de rakiplerini geçerse finalde Türk derbisi olacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Dünyanın incileri

Türkiye özellikle kadın voleybolunda tarih yazmaya devam ediyor. Eczacıbaşı Dynavit, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ikinci ve son maçında ev sahibi Çin'in Tianjin Bohai Bank takımını 3-0 yenerek grubunu lider tamamladı. 67 dakika süren mücadelenin setlerini 21-25, 23-25 ve 19-25 kazanarak yarı finale yükselen Eczacıbaşı bu turda Brezilya ekibi Dentil Praia ile karşı karşıya gelecek. Yarı final karşılaşması bugün saat 09.00'da oynayacak.

VAKIF'IN RAKIBI TIANJIN BOHAI

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı da FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz 73 dakika süren mücadelenin setlerini 25-16, 25-14, 25-19 kazanmayı bildi. Çin'in Hangzhou kentindeki şampiyonada iki maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, grup lideri olarak yarı finale yükseldi. VakıfBank, yarı finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Tianjin Bohai Bank karşılaşacak. Maç 14.30'da başlayacak.

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