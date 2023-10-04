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Japonya 3-0 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubundaki dördüncü maçında ev sahibi olan Japonya’ya diş geçiremeyerek 3-0 mağlup oldu. Mililer bu sonuçla, elemelerdeki 4'üncü maçında 3'üncü yenilgisini aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:19
Japonya 3-0 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Filenin Efeleri, elemelerdeki beşinci maçında 6 Ekim Cuma günü saat 04.00'te Finlandiya ile karşılaşacak.

Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

SALON: Yoyogi National

HAKEMLER: Dziewirz Scott (Kanada), Andrea Puecher (İtalya)

JAPONYA: Taishi, Sekita, Ishikawa, Kentaro, Yuji, Ran (Tomohiro (L), Kento, Tatsunori, Masato, Ryu)

TÜRKİYE: Bedirhan, Arslan, Yiğit, Mert M., Adis, Mirza ( Volkan (L), Berkay(L), Kaan, Arda, Yasin)

SETLER: 25-15, 25-20, 25-19

SÜRE: 1 saat 16 dakika

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