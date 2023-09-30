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Voleybola sponsor

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın tayt ön sponsoru Kazancı Holding kuruluşlarından AKSA oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Voleybola sponsor

Kazancı Holding adına konuşan Barış Erdeniz "Kendimizi sporun enerjisi olarak konumlandırıyoruz. Galatasaray ile güzel bir iş birliği yaptık" dedi. Yönetici Mehmet Cibara ise "Bu sponsorlukla daha da güçleneceğiz. Yeni sezonda taraftardan daha çok destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

BİR SALON YAPACAĞIZ

Sarı-kırmızılı yönetici Mehmet Cibara, törendeki konuşmasında bir de spor salonu müjdeledi. Cibara "2026 yılında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde bir voleybol ve basketbol salonu yapılacak. Temellerini 2024 yılında atacağız ve şampiyonaya yetişecek" ifadelerini kullandı.

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