Sultanlar'da hedef Paris

Avrupa şampiyonluğunu ve Milletler Ligi'ni kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, artık Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne odaklandı. Filenin Sultanları, ilk maçına yarın Porto Riko karşısında çıkacak. B Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Arjantin ve Peru ile de karşılaşacak. Grubu ilk 2 sırada tamamlarsa Fransa'daki olimpiyat oyunları biletini alacak. Buradan hak elde edemeyen ülkeler, 2024 yılı sıralamasına göre de olimpiyat kotası hakkı kazanacak.
Avrupaşampiyonluğunu ve Milletler Ligi'ni kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, artık Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne odaklandı. Filenin Sultanları, ilk maçına yarın Porto Riko karşısında çıkacak. B Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Arjantin ve Peru ile de karşılaşacak. Grubu ilk 2 sırada tamamlarsa Fransa'daki olimpiyat oyunları biletini alacak. Buradan hak elde edemeyen ülkeler, 2024 yılı sıralamasına göre de olimpiyat kotası hakkı kazanacak.