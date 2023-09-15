Filenin Sultanları olimpiyat elemelerinde ilk maçına çıkıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat bileti için parkeye çıkacak. Ay-yıldızlılar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında yarın Porto Riko ile karşılaşacak.
2023 Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu, dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri çalışmalarını sürdürüyor. Elemelerde B Grubu'nda yer alan milliler, ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak. Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:
16 Eylül Cumartesi
07.00 Türkiye - Porto Riko
17 Eylül Pazar
07.00 Türkiye - Bulgaristan
19 Eylül Salı
07.00 Türkiye - Peru
20 Eylül Çarşamba
07.00 Türkiye - Arjantin
22 Eylül Cuma
10.00 Türkiye - Brezilya
23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye - Japonya
24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye - Belçika