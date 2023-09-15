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Filenin Sultanları olimpiyat elemelerinde ilk maçına çıkıyor!

Son dakika spor haberleri... Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyatları için parkeye çıkıyor. Filenin Sultanları, elemelerdeki ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 12:07
Filenin Sultanları olimpiyat elemelerinde ilk maçına çıkıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat bileti için parkeye çıkacak. Ay-yıldızlılar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında yarın Porto Riko ile karşılaşacak.

2023 Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu, dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri çalışmalarını sürdürüyor. Elemelerde B Grubu'nda yer alan milliler, ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak. Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

16 Eylül Cumartesi

07.00 Türkiye - Porto Riko

17 Eylül Pazar

07.00 Türkiye - Bulgaristan

19 Eylül Salı

07.00 Türkiye - Peru

20 Eylül Çarşamba

07.00 Türkiye - Arjantin

22 Eylül Cuma

10.00 Türkiye - Brezilya

23 Eylül Cumartesi

13.30 Türkiye - Japonya

24 Eylül Pazar

10.00 Türkiye - Belçika

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